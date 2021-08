Nach verbotenem Überholmanöver : Zwei Schwerverletzte nach Unfall auf A57 bei Neuss

Neuss Bei einem Unfall auf der Autobahn 57 am Rastplatz Morgensternsheide wurden am Mittwochabend zwei Männer schwer und eine Frau leicht verletzt. Nun bittet die Polizei um Hinweise.

Bei einem Verkehrsunfall am späten Mittwochabend auf der A 57 Richtung Krefeld bei Neuss sind ein 37-jähriger Mann und sein 27-jähriger Beifahrer so schwer verletzt worden, dass Rettungskräfte sie in Krankenhäuser bringen mussten. Nun sucht die Polizei den Unfallverursacher.

Nach bisherigem Stand der Ermittlungen war eine 46-jährige Frau aus Grevenbroich mit ihrem Opel auf der Autobahn in Richtung Krefeld unterwegs. In Höhe des Rastplatzes Morgensternsheide fuhr sie auf dem linken Fahrstreifen, als sich ihr plötzlich von hinten ein dunkler Pkw mit hoher Geschwindigkeit näherte und die Frau dann rechts überholte. Hierdurch verlor die 46-Jährige die Kontrolle über ihr Fahrzeug und stieß mit dem VW eines 37-Jährigen aus Kaarst zusammen. Der 37-Jährige und sein 27-jähriger Beifahrer verletzten sich so schwer und wurden zur stationären Behandlung in Krankenhäuser gebracht. Die 46-Jährige wurde leicht verletzt.