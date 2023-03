Brustbedeckung beim Baden Geht „Oben-ohne“ auch in Neusser Schwimmbädern?

In Sachen Gleichberechtigung ist die deutsche Hauptstadt einen Schritt nach vorne geprescht – allerdings bei einem Aspekt, der beim Weltfrauentag eine eher untergeordnete Rolle gespielt hat. In Berliner Bädern, egal ob Halle oder Frei, dürfen seit einigen Tagen nicht nur Männer, sondern auch Frauen mit entblößter Brust unterwegs sei, ganz offiziell. Das Schwimmen „oben ohne“ sei jetzt für alle Personen gleichermaßen erlaubt, teilten die Berliner Bäderbetriebe mit. Hintergrund ist die Beschwerde einer Frau, die sich an die Ombudsstelle der „Landesstelle für Gleichbehandlung – gegen Diskriminierung“ gewandt hatte, weil sie nicht, wie Männer, „oben ohne“ in einem Schwimmbad in Berlin schwimmen durfte. Als sie sich weigerte, ein Bikini-Oberteil anzuziehen, wurde sie des Bades verwiesen. Ihre darauffolgende Diskriminierungsbeschwerde hatte Erfolg.