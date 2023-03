Nach Überfall-Serie am Hauptbahnhof Kritik am Bahnhofswachen-Hickhack

Es ist eine besorgniserregende Serie: Gleich dreimal ist es im März zu Raubüberfällen am Neusser Hauptbahnhof gekommen. Nicht nur der Ort eint die Verbrechen, sondern auch die Täter: So waren allesamt im jugendlichen Alter. Gleich zweimal hintereinander schlug die verdächtige Bande erst am vergangenen Samstagabend zu, raubte zunächst – unter Androhung von Schlägen – einem 18-Jährigen sein Geld. Nur Minuten später war das nächste Opfer auserkoren: Ein 42 Jahre alter Kaarster. Die Bande schreckte sogar nicht davor zurück, auf den Mann einzutreten als dieser bereits am Boden lag. Zudem wurde sein Mobiltelefon gestohlen. Ebenfalls ein Handy wurde bei einem Raubüberfall am 8. März geraubt. Doch nicht nur das: So wurde im Zuge des Vorfalls am Hauptbahnhof auch ein Messer eingesetzt. Zunächst zur Bedrohung, wenig später wurde einem 14-Jährigen dann mit dem Griff auf den Kopf geschlagen. Immerhin: Einer der Tatverdächtigen konnte später von der Polizei gefasst werden.