Schützenlust Neuss Größtes Schützenkorps kehrt zur Ball-Tradition zurück

Die Neusser Schützenlust beendet das Party-Zeitalter und kehrt zu ihrer Tradition zurück, am Schützenfest-Sonntag einen großen Ball auszurichten. Und zwar wieder in der Stadthalle. Diese Ankündigung von Schützenlust-Major André Uhr stieß am Freitag in der Mitgliederversammlung auf große Zustimmung. Zuvor hatte die Zugführerversammlung drei neue Züge aufgenommen, sodass sich das größte Neusser Korps nunmehr in 97 Einheiten gliedert. In Anwesenheit von Schützenkönig Christoph Heusgen stellte Schatzmeister Frank Westphal einen Kassenbericht vor, der einen Überschuss in Höhe von 10.000 Euro ausweist. Unter dem Tagesordnungspunkt Wahlen wurden Major André Uhr, Hauptmann Karlheinz Ackermann, Schatzmeister Frank Westphal, Schießmeister Ingo Blonsky, Justiziar Peter Kallen und der IT-Beauftragte Daniel Lucas einstimmig in ihren Ämtern bestätigt.