Bilanz nach Neusser Kundgebung Hakenkreuz-Schmierereien mindern Euphorie

Der Fall unterstreicht vielleicht, dass das Bündnis am Ball bleiben muss. In Düsseldorf, wo es am Samstag eine Kundgebung mit gut 100.000 Teilnehmern gab, setzen die Organisatoren auf eine weitere Mobilisierung und Sensibilisierung der bürgerlichen Mitte sowie eine engagiertere Poltik. Auch weitere Kundgebungen sind schon im Gespräch, zum Beispiel vor der Europawahl Anfang Juni. Ganz so weit ist man in Neuss noch nicht. „Die Veranstalter werden das noch diskutieren“, kündigt Huschauer an, der schon gespannt ist, welche Ideen noch geäußert werden. Er selbst arbeitet schon an einer Dokumentation der Kundgebung, die mit Fotos und Redebeiträgen öffentlich ins Netz gestellt werden soll.