Neuss : Nach Großbrand zurück an der Floßhafenstraße

Martin Baltes, Leiter Einkauf bei BCA, vor dem sanierten Verwaltungsgebäude an der Floßhafenstraße im Neusser Hafen. Foto: Woi

Neuss Das Verwaltungsgebäude des Autoauktions-Unternehmens BCA wurde saniert. Ein technischer Defekt hatte 2017 einen Brand verursacht.

Einen solch riesigen Brandschaden hatte Marius Klann vorher auch noch nicht gesehen. Das Feuer, das das Verwaltungsgebäude von BCA Autoauktionen an der Floßhafenstraße in der Nacht zum 11. März 2017 heimsuchte, hinterließ für den Bautechniker bei den Neuss Düsseldorfer Häfen "ein Bild der Verwüstung". Klann begleitete in Abstimmung mit dem Unternehmen das Sanierungsprojekt und ist mit dem Ergebnis zufrieden: "Jetzt verfügt das Gebäude auch über eine Brandmeldeanlage mit der aktuellsten Brandschutztechnik."

Das Obergeschoss brannte im März 2017 komplett aus. Foto: Feuerwehr

Die rund 115 Verwaltungsmitarbeiter von BCA sitzen seit einer Woche an ihren neuen Arbeitsplätzen im alten Firmengebäude - in dem nichts so aussieht wie vor dem Feuer. "Es sind eigentlich nur die Mauern übriggeblieben. Ansonsten ist es wie ein Neubau", sagt Klann. Martin Baltes, Leiter Einkauf von BCA, der in der Nacht des Brandes vor Ort war und versuchte, noch Sachen zu retten, ist von den neuen und hellen Großraumbüros mit viel Glas und einer LED-Beleuchtung begeistert. "Wir haben nun ein modernes Büro, das nach unseren Vorstellungen super geglückt ist. Es ist nicht selbstverständlich, sich als Mieter so einbringen zu dürfen", sagt Baltes.

Info BCA verkauft 120.000 Autos in Deutschland Feuer In der Nacht zum 11. März 2017 brannte das Gebäude wegen eines technischen Defekts bei einer Kaffeemaschine. Umzug Die Verwaltung zog in Büros an der Hellersbergstraße um. BCA verkauft in Deutschland jährlich rund 120.000 Fahrzeuge.

Ein technischer Defekt bei einer Kaffeemaschine in der dritten Etage hatte das Feuer ausgelöst, das einen Schaden in mittlerer einstelliger Millionenhöhe verursachte. Das Obergeschoss des vierstöckigen Gebäudes brannte komplett aus, doch dies war nicht das größte Problem. "80 Prozent des Schadens wurden durch das Löschwasser erzeugt", berichtet Klann. Über zwölf Stunden war die Feuerwehr mit vier Leiterwagen im Einsatz und versuchte nach dem Motto "ozeanische Löschmethode" den Brand zu löschen. "Das Wasser stand zentimeterhoch in den Etagen, so dass das Gebäude komplett entkernt werden musste", sagt der Bautechniker.

Nach der Verwüstung des Gebäudes zog BCA mit der Verwaltung an die Hellersbergstraße um. "In Neuss stehen zwar viele Büroflächen frei, aber wir benötigten in kürzester Zeit bezugsfähige Räume. Das machte die Sache nicht leichter", erinnert sich Baltes. Für ein Jahr mietete das Unternehmen das Ausweichquartier an und zog dort auch zwölf Monate später planmäßig wieder aus. "Das war eine Punktlandung. Aber so glücklich wir damals über die schnelle Lösung waren, so glücklich sind wir auch jetzt, wieder zurück zu sein", sagt Baltes. Klann ergänzt: "Dass die Mitarbeiter 13 Monate nach dem Feuer wieder zurückziehen können, ist wegen des Ausmaßes des Schadens und der umfangreichen Sanierung durchaus sportlich."

Neben den modernen Büros erhielt die BCA-Verwaltung neue Konferenzräume, einen Rückzugsraum zum Telefonieren und einen zentralen "Meeting Point" in der zweiten Etage, an dem sich die Mitarbeiter auf einen Kaffee in der Küche samt Kicker treffen können. Für die Gestaltung der Räume ließ sich die Firma von einem Architekten für Bürokonzepte beraten.

