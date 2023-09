Rathaus-Tiefgarage und Galeria-Parkhaus Stadt Neuss stellt Parkangebot in der City sicher

Neuss · In der Rathaus-Tiefgarage wird es auch künftig Kurzzeit-Parkplätze für die Öffentlichkeit geben. Das ist ein Punkt in einem Paket, in dem auch die Sparkasse und die Galeria-Immobilie eine große Rolle spielen.

25.09.2023, 17:00 Uhr

Die Tiefgarage unter dem geschlossenen Galeria-Kaufhaus ist ab dem 1. Oktober wieder zugänglich. Die städtische City-Parkhaus GmbH bietet als neue Betreiberin eine Öffnung rund um die Uhr an. Foto: Christoph Kleinau

Von Christoph Kleinau

Drei Monate nach Schließung der Galeria Kaufhof sind sich die Stadt und die Neusser Gesellschaft für Buchdruckerei (GfB) handelseinig geworden – nicht über den Kauf der Immobilie, aber immerhin über die Anmietung der Tiefgarage mit 330 Plätzen. Die stehen ab dem 1. Oktober, wenn die Tiefgarage unter dem Rathaus für Sanierungsarbeiten geschlossen wird, für zunächst zwei Jahre rund um die Uhr und zu den gleichen Tarifen zur Verfügung, die auch in den anderen vier Häusern der City-Parkhaus GmbH zu zahlen sind. Einschließlich der kostenfreien ersten Stunde.