E-Auto in Brand geraten So reagiert Hersteller Renault auf die Explosion in Neuss

Die finale Aufklärung der heftigen Explosion, zu der es am vergangenen Sonntagmorgen an der Gierer Straße kam, dauert weiter an. Die Polizei hatte zwar zuletzt mitgeteilt, dass ein technischer Effekt an einem Elektro-Auto (ein Renault des Typs „Zoe“) als Ursache benannt werden kann, warum genau es infolgedessen aber zu einer Gas-Entwicklung und dadurch zur Zerstörung des gesamten Garagen-Komplexes kommen konnte, muss allerdings noch geklärt werden. Das Gutachten eines unabhängigen Sachverständigen steht somit noch aus, wie die Pressestelle der Polizei am Freitag bestätigte.