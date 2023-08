Keine Verletzten nach heftiger Explosion in Neuss Das Wunder von Rosellen

Rosellen · Am Tag nach der heftigen Explosion in einer Garage an der Gierer Straße herrscht Fassungslosigkeit in der Nachbarschaft. Schließlich grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde.

28.08.2023, 13:23 Uhr

Explosion in Garage sorgt für Verwüstung in Rosellen 20 Bilder Foto: Simon Janßen

Von Simon Janßen

Manuela Munk kann die Tränen nicht zurückhalten, wenn sie sich an den schockierenden Moment erinnert. „Ich kann nicht glauben, wie viele Schutzengel ich hatte", sagt sie und blickt auf das nur rund drei Meter von ihrem Haus entfernte Trümmerfeld.