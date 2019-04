Nach Einbruch-Serie in Neuss : Polizeipräsenz an der Azalienstraße zeigt Wirkung

Reuschenberg Immer wieder wurde das Gebiet in Reuschenberg von Einbrechern heimgesucht. Nun hat die Polizei reagiert.

Dass es seitdem – zumindest nicht zu bemerkten – Einbrüchen und Einbruchsversuchen an der Azalienstraße gekommen ist, beweist: Die Maßnahmen der Polizei zeigen Wirkung. Auf Nachfrage des Beigeordneten Holger Lachmann hat Hans-Jürgen Petrauschke als Polizeichef nun schriftlich Stellung zu den Aktivitäten der Beamten in dem Gebiet genommen: „Die Polizeiwache Neuss hat im Zusammenwirken mit dem zuständigen Bezirksdienstbeamten gezielte Sondereinsätze zur Bekämpfung der Wohnungseinbruchskriminalität durchgeführt“, heißt es in der schriftlichen Antwort. Der Ortsbereich werde zudem regelmäßig bestreift. Das Thema steht auf der Tagesordnung des nächsten Hauptausschusses am kommenden Donnerstag, 11. April. Immer wieder war es in den vergangenen Jahren dort zu Vorfällen gekommen, die die Anwohner in Angst versetzten: Einbrüche übers Garagen-Dach, ein gestohlenes Auto, Hubschrauber-Suche nach den geflüchteten Tätern sind nur drei Beispiele. Die Anwohner haben sogar eine eigene WhatsApp-Gruppe gegründet, um sich bei einer Gefahrenlage warnen zu können.