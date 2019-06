Nach der Europawahl in Neuss : Die Grünen und die Bürde des Sieges

Rhein-Kreis Mit 22,7 Prozent bei der Europawahl überholen die Neusser Grünen die SPD deutlich. Doch was bedeutet dieser Erfolg für den politischen Alltag? Ratsfrau Jenny Olpen (29) versteht das Ergebnis als Arbeitsauftrag: „Wir müssen jetzt liefern.“

Wenn nicht die zweitstärkste politische Kraft in der Stadt einen Bürgermeister-Kandidaten aufstellt, wer soll es dann noch tun? Das sieht Susanne Benary (54) auch so. Die Vorsitzende der Neusser Grünen, kündigt an, sie werde ihrer basisdemokratischen Partei empfehlen, zum erwarteten CDU-Bewerber auch eine grüne Alternative als Herausforderer von Bürgermeister Reiner Breuer (50, SPD) aufzustellen, wenn im Herbst 2020 der Rathaus-Chef gewählt wird. Ob sie selbst Ambitionen hat, ins Rennen zu gehen, lässte Benary offen. 2015 trat sie an, fuhr aber lediglich knapp sechs Prozent der Stimmen ein.