Kostenpflichtiger Inhalt: Kino in Neuss beendet Corona-Zwangspause : Film ab – das UCI öffnet am Montag wieder

Das Neusser UCI-Kino an der Batteriestraße wird am Montag, 8. Juni, wieder öffnen. Foto: Kirschstein, Frank

Neuss Das Neusser UCI gehört zu den drei ersten der Kino-Kette bundesweit, in denen wieder Filme gezeigt werden. Doch es gibt neue Regeln, an die sich die Besucher halten müssen. So läuft der Kinobesuch unter Corona-Bedingungen.