Nach Brand in Notre-Dame : Brandschutz des Quirinus-Münsters in Neuss überprüft

Brandschutz des Quirinus-Münsters in Neuss überprüft

Nach Brand in Notre-Dame

Neuss Nach dem Brand in Notre-Dame weist die Feuerwehr Eigentümer besonderer Kirchen auf Schutzmaßnahmen hin.

(NGZ) Angesichts des Brandes von Notre-Dame in Paris hat sich der Brandschutzdezernent der Stadt Neuss Holger Lachmann am Dienstagvormittag von der Wehrleitung über die Vorplanungen der Feuerwehr Neuss für das Quirinus-Münster informieren lassen.

Wie die Stadt mitteilte, unterliegt das Gebäude als Wahrzeichen der Stadt der regelmäßigen Brandverhütungsschau und wird als Einsatzobjekt mit speziellen Einsatzplänen geführt. Das Münster verfügt über Aufstellflächen für Hubrettungsfahrzeuge und Einspeisestellen für Löschwasser. Im Dachbereich ist das Münster in drei Brandschnitte unterteilt; insgesamt drei Steigleitungen dienen zur Wasserförderung bis in eine Höhenlage von 45 Metern im Bereich des Dachstuhls, des Umlaufes am Ostturm und des Glockenturmes.