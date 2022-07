CDU Neuss-Norf : Nach Boykottvorwurf - Beyen legt Mandat in Norf nieder

Neuss Waltraud Beyen hat mit sofortiger Wirkung ihr Mandat im Vorstand des CDU-Orstverbandes Norf niedergelegt. Was ihre Gründe sind und wo sie sich noch weiter engagieren will.

Der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen brachte, war nach ihrer Darstellung am Ende, dass sie mit ihrem Verein Best (Besseres Stadtteilleben) eine Dreck-weg-Aktion des Gymnasiums Norf unterstützen wollte, während der Ortsverband gleiches unter dem Slogan „Clean the Dorf Up“ nach den Ferien plant. Boykott sei ihr vorgeworfen worden, sagt Beyen. Das und Reibereien im Vorstand veranlassen sie nun zu der Feststellung, die Chemie stimme nicht mehr. Auch seien die Arbeitsauffassungen im Vorstand unterschiedlich. Also Feierabend – nach 43 Jahren. „Ich habe noch den Verein“, sagt Beyen. „Arbeit gibt es genug.“