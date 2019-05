Tödliches Beziehungsdrama in Neuss-Furth : Mordverdächtiger ist polizeibekannt

Neuss/Meerbusch Einem 31-jährigen Mann aus Meerbusch wird vorgeworfen, seine Ex-Freundin im April mit Schüssen so schwer verletzt zu haben, dass sie später im Krankenhaus starb. Gegen den Mann gab es Anzeigen wegen Körperverletzung.

Doch damit nicht genug. Laut Staatsanwaltschaft gab es darüber hinaus im Januar dieses Jahres einen Polizeieinsatz in der Wohnung des mutmaßlichen Mörders. Dabei soll es zu gegenseitigen Körperverletzungen zwischen ihm und Constanze K. – dem späteren Mordopfer – gekommen sein. „Zu diesem Zeitpunkt waren beide bereits getrennt“, so der zuständige Staatsanwalt Stefan Peters. Im Rahmen der Auseinandersetzung soll der Meerbuscher seine Ex-Freundin gewürgt haben. Um sich zu befreien, soll sie ihn gebissen haben. Die Anzeige gegen Constanze K. war bereits fallen gelassen worden, bevor es zu dem schlimmen Angriff an der Gladbacher Straße kam. Die Anzeige gegen den 31-Jährigen Meerbuscher ist Gegenstand des Ermittlungsverfahrens.

Auch nach diesem Angriff soll der Verdächtige seiner Ex-Freundin, die sich von ihm Monate zuvor getrennt hatte, immer wieder nachgestellt haben, ihr auf der Straße aufgelauert oder Textnachrichten geschickt haben. Für das spätere Opfer wurde es so unangenehm, dass es vom Amtsgericht Neuss ein offizielles Kontaktverbot erwirkte. Das hielt den jungen Mann aber offenbar nicht davon ab, die Neusserin über die Gladbacher Straße zu jagen und in einem Blumenladen, in den sie in ihrer Panik geflohen war, insgesamt viermal auf sie zu schießen. Im Krankenhaus erlag sie später ihren schweren Verletzungen. Der mutmaßliche Mörder legte sich Minuten nach der Tat auf nahegelegene Gleise und wurde von einem Zug überrollt und schwer verletzt. Ein Rettungshubschrauber flog ihn in eine Klinik.