Nach 13 Jahren in Neuss : Assmann wird neuer Generalvikar

Köln/Neuss Nach 13 Jahren in Neuss wird Monsignore Guido Assmann das Amt des Generalvikars der Erzdiözese Köln übernehmen.

Als Kreisdechant, Oberpfarrer an St. Quirin und zwischenzeitlicher Pfarrverweser in Grevenbroich hat Monsignore Guido Assmann (57) seit 2007 seine Management-Qualitäten bewiesen, jetzt kann er diese nutzen, um die 800-köpfige Verwaltung im Generalvikariat der Kölner Erzdiözese zeitgemäß zu organisieren und weiter zu professionalisieren. Denn am Montag gab der Kölner Erzbischof Rainer Maria Kardinal Woelki bekannt, dass er Assmann zum Generalvikar berufen hat. Assmann, der im September 2020 Neuss verließ um als Dompropst an die Spitze des Domkapitels zu treten, übernimmt die neue Aufgabe zum 1. Juli. Als Generalvikar ist er danach kirchenrechtlich der persönliche Stellvertreter des Bischofs.