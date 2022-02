Museumsinsel Hombroich in Neuss : Sanierung des Zwölf-Räume-Haus beginnt im März

Neuss Die Sanierungsarbeiten auf der Museumsinsel Hombroich gehen in die nächste Runde, das Gebäude bleibt nur noch wenige Tage geöffnet.

Mit den Baumaßnahmen am sogenannten „Labyrinth“ wurde bereits begonnen, jetzt stehen weitere Schritte an. Und die betreffen nun das „Zwölf-Räume-Haus“, das der Architekt Erwin Heerich als begehbares Kunstwerk entworfen hat. Es beherbergt zahlreiche Kunstwerke des 20. Jahrhunderts sowie Objekte der archäologischen Sammlung aus Asien, Afrika, Australien und Südamerika. In der Tradition Hombroichs werden die Werke in einer zeit- und kulturübergreifenden Hängung präsentiert.