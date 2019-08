Konzerte in Neuss : Musik in den evangelischen Kirchen

Kantorin Katja Ulges-Stein studiert mit einem Projektchor das Bonhoeffer-Oratorium ein. Foto: Andreas Baum

Neuss Das Programm mit den Veranstaltungen ist umfangreich und vielfältig .

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Mit „Vielfalt“ ist das Programm überschrieben, das die musikalischen Veranstaltungen in den evangelischen Kirchen, die zum Kirchenkreis Neuss gehören, vorstellt. „Der musikalische Spannungsbogen reicht von klassischer bis hin zu neuer Musik: Neben einer Vielzahl von Gottesdiensten und Konzerten unterschiedlicher musikalischer Gestaltung gibt es Angebote – für Kinder, Jugendliche und Erwachsene - selbst musikalisch aktiv zu werden“, schreibt Kantorin Katja Ulges-Stein, die das Programm zusammengestellt hat, in ihrem Vorwort. Insgesamt sind bis Ende des Jahres 16 besondere musikalische Veranstaltungen geplant. Zunächst aber stehen für August und September folgende an:

Bekannte und unbekannte Orgelwerke und Transkriptionen – unter anderem „Die Ankunft der Königin von Saba“ von Händel und die „Air“ aus der 3. Orchestersuite D-Dur von Johann Sebastian Bach – werden beim „Sommerabendkonzert“ mit der Band Querbeet! zu hören sein. Veranstaltungsort ist die Kreuzkirche Nievenheim (Bismarckstraße 72 in Dormagen, aber Nievenheim gehört zum Bezirk). Am 31. August um 19 Uhr geht es los, an der Orgel sitzt David Jochim.

Das Bonhoeffer-Oratorium für Sprecher, Solo, Chor und Instrumente steht im Zentrum eines Gottesdienstes in der Dietrich-Bonhoeffer-Kirche (Einsteinstraße 194) am 21. September um 18 Uhr. Für die Musik ist Matthias Nagel veranwortlich, Konzeption und Texte stammen von Dieter Stork unter Verwendung von Texten Dietrich Bonhoeffers. Matthias Lahme ist Sprecher, Johanna Killewald und Uwe Brandt sind die Sänger. Zudem ist der Chor der Reformationskirchengemeinde mitsamt Projektsänger und Band dabei. Die Liturgie obliegt Pfarrerin Kathrin Jabs-Wohlgemuth,

„Unerhört!“ heißt es zu einem Konzert in der Versöhnungskirche (Furtherhofstraße 42), in dem am 22. September ab 17 Uhr Werke von Komponistinnen in Europa vorgestellt werden – vorrangig aus dem 18. bis 20. Jahrhundert. Regina Brandt an der Querflöte und Uwe Brandt als Sänger und Pianist sowie Felicitas Weihmann-Grote am Klavier sind die ausführenden Musiker.

Sommerabendmusik verspricht ein Konzert mit „Pipes & Drums“ am 29. September um 19 Uhr in der Trinitatiskirche Rosellerheide (Koniferenstraße 19). Eine Miscung aus Filmmusik, Klassikern und anderen haben Simon Jochim (Schlagzeug) und David Jochim (Orgel) zusammengestellt.

Mit einem Umtrunk im Kaminraum der Auferstehungsgemeinde endet das letzte September-Konzert. Am 29. September um 17 Uhr gibt es zuvor in der Kirche der Gemeinde (Gohrer Straße 41) ein Chorkonzert mit Harambee, mit „viel Body und Soul“ und afrikanisch inspirierten Klängen. Valentin Ruckebier hat die Chorleitung.

Der Eintritt zu allen Konzerten ist frei, aber Spenden sind natürlich willkommen.

(ngz)