Institution in Neuss Musikschule feiert ihr 60-Jähriges und zeigt sich in allen Facetten

Denn in den vergangenen 60 Jahren ist einiges passiert: Als die Musikschule am 1. Mai 1963 gegründet wurde, hieß sie damals noch Schul- und Jugendmusikwerk der Stadt Neuss (SJW). Damit wird auf eine grundsätzliche Veränderung hingewiesen: „Mittlerweile hat die Musikschule alle Altersgruppen im Blick“, sagt Holger Müller, der seit 2017 der Leiter der Musikschule ist und damit die Nachfolge von Reinhard Knoll angetreten ist. Selbst Erwachsene können noch im fortgeschrittenen Alter ein Instrument lernen, es gibt sowohl spezielle Angebote für Senioren als auch für Kleinkinder, auch die Berufsvorbereitung spielt eine große Rolle. Besonders zu nennen ist auch das Programm „Jedem Kind seine Stimme“, das 2007 an 16 Neusser Grundschulen eingeführt wurde und zum Modellprogramm für das Land NRW wurde. Generell richte sich das Programm der Musikschule nicht mehr nur an diejenigen, die es sich leisten können, so Holger Müller, durch entsprechende Vergünstigungen und Fördermittel könne eine große Bandbreite angesprochen werden. Im vergangenen Jahr hat die Musikschule zum ersten Mal die 10.000-Marke geknackt: Derzeit zählt sie mehr als 10.000 Schülerinnen und Schüler, hat mehr als 60 Musikensembles aus allen Bereichen – es gibt Orchester, Chöre und Bands – sie pflegt 33 Kooperationen mit allgemeinbildenden Schulen und hat im Jahr mehr als 300 Veranstaltungen (dazu gehören sowohl eigene Konzerte als auch externe Auftritte). Schon vor der Pandemie hat sich die Musikschule mit digitalen Fragen beschäftigt: „In der Pandemie haben wir dann einen Sprung von null auf 100 gehabt und konnten in 95 Prozent der Fälle Distanzunterricht geben“, sagt Müller. In Zukunft werde die Digitalisierung und Künstliche Intelligenz sicher auch eine Rolle spielen. „Wir müssen verantwortungsvoll herausfinden, wie sich das sinnvoll einsetzen lässt.“