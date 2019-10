Festival „Neuss Now“ : Musikfestival „Neuss Now“ im Greyhound

Neuss Wegen der Umbauarbeiten zieht das Festival vom Haus der Jugend ins Greyhound Pier 1 um.

Am Freitag, 25. Oktober, geht es los. Dann treten auf: Mia, Koka Koma, der Chucky, Know your Enemy, Filie und Luks, Brail, Der Wahnsinn und Datenschmutz. Am Samstag, 26. Oktober, geht Neuss Now weiter mit dem folgenden Line up: Lärmbelästigung, Lost In Vain, Sinnfrei, Geklonte Helden, Christian Lehr, Kingdom of Vanity, Gandharva, Spheronaut, Wastones und Sir Collapse. Damit stehen insgesamt 18 Bands auf der Bühne des Ausweichquartiers Greyhound.