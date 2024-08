Marcelo Nisinman Musikalische Liebesdialoge beim Niederrhein Musikfestival

Im idyllischen niederrheinischen Schloss steht am 18. August mit der Liebe die Hauptfrage allen künstlerischen Schaffens in der westlichen Kultur im Programm. Ob als dem Göttlichen zugeordnete Liebe oder als Amor ganz und gar weltlich: In diesem Umfeld bewegt sich zum offiziellen Start des Niederrhein-Musikfestivals einer der ganz Großen in der vielgestaltigen Welt der Virtuosität: Marcelo Nisinman mit seinem Bandoneón im Gepäck. Diesem auf den ersten Blick eher unspektakulären Handzuginstrument aus der großen Gruppe der Harmonikas werden Töne entlockt, die streckenweise beinahe an ein ganzes versammeltes Konzert denken lassen.