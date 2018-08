Musikalische Lesung mit Joppich und Di Leo

Literarischer Sommer in Neuss

Neuss Welche Umgebung könnte bei diesem Programmtitel wohl besser passen? Um „Amore, Amore“ geht es in der Rezitation bei Reinhold Joppich und der Musik von Mario Di Leo im „Literarischen Sommer“, während sich das Clemens-Sels-Museum dem Thema Liebe mit Werken aus der eigenen Sammlung nähert.

Also war es nur ein kurzer Weg für den Veranstalter des städte- und länderübergreifenden Lese-Festivals (das Team der Stadtbibliothek), beim Museum wegen einer Kooperation anzuklopfen. Und so kommen der Schauspieler und der Gitarrist nun in den Gartensaal, um von den „schönsten italienischen Liebesgeschichten“ zu erzählen und zu singen.