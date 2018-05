Neuss: Musikalische Fluchtgeschichten

Neuss Am Sonntag gastiert ein internationales Ensemble im Kulturkeller.

Die Akteure dieses Dialogs haben zum Teil eigene Fluchterfahrungen, wie der Oud-Spieler Wassim Mukdad. Heute arbeitet der renommierte syrische Musiker und Komponist aus Damaskus in Berlin, unter anderem beim Babylon Orchestra und den Berliner Symphonikern. Ammar Alia, geboren 1987 in Salamia, studierte Philosophie an der Universität Damaskus. Er erlernte autodidaktisch das Spiel auf der Nay-Flöte und ist heute festes Mitglied des TransorientOrchestra.

Der Istanbuler Schlagzeuger Erdem Göymen und der in Istanbul geborene, heute in Essen und Berlin lebende Pianist Utku Yurttas begleiten und unterstützen diese Geschichten, zusammen mit dem Dortmunder Bassisten und Flötisten Jens Pollheide. Gemeinsam nähern sie sich den musikalischen Fluchtbewegungen, auf der Suche nach neuen Perspektiven. Dabei wird Flüchtigkeit in der Musik eine wichtige Rolle spielen. Situationen, die plötzlich auftreten und Geschichten, die sich durch verschiedene Spannungen in den Intervallen verlautbaren.