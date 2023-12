Schlosskonzerte in Dyck Musikalische Einstimmung aufs Fest im Schloss

Nach dem Konzentration fordernden Einstieg mit dem Konzert g-moll für Viola und Violincello von Antonio Vivaldi brillierte Palm beim Konzert d-moll für Cembalo und Orchester von Johann Sebastian Bach. Bei dem Werk zeigte der „Meister am Cembalo“ in den Soloparts sein großes Können, er streute auch abschließend in das klassische Stück eine winzige, witzige Passage ein, die mit einer Anlehnung an „Kling, Glöckchen“ einen weihnachtlichen Hauch versprühte. In ihrem Solopart überzeugte anschließend Laura Palm beim Konzert c-moll für Viola und Orchester von Johann Christian Bach und Henri Casadesus.