Musicalwochen in Neuss Alleine nach dem Weltuntergang

Die beiden Darstellerinnen teilen sich die Vorstellungstermine im Theater am Schlachthof auf. Wenn eine bei einer Aufführung gerade Circe spielt, verkörpert die andere eine kleinere Nebenrolle. „So stehen wir bei jeder Vorstellung auf der Bühne, mal in einer größeren, mal in einer kleineren Rolle“, erklärt Natalia Stellmach. Spielerfahrung bei den Neusser Musicalwochen haben beide, Natalia ist seit „Alice im Wunderland“ (2019) regelmäßig dabei, Hannah seit „This is me“ (2022). Durch intensive Proben und Unterricht in den Bereichen Schauspiel, Gesang und Tanz konnten beide auf bisherigen Erfahrungen aufbauen und sich weiterentwickeln. „Bei den Neusser Musicalwochen bekommt man unglaublich viel Input in der Rollenarbeit, und das in allen drei Disziplinen. Es ist schön, zu sehen, wie viel man in so kurzer Zeit wachsen und voneinander lernen kann“, sagt Hannah Kruse. Ein Song, den die beiden als Circe in dem Jukebox-Musical singen ist „Who wants to live forever“ von Queen. Natürlich muss hierfür viel geprobt und trainiert werden. „Die letzten drei Wochen werden sehr intensiv, aber ich freue mich, wenn der Endspurt beginnt und es ernst wird“, sagt Natalia Stellmach.