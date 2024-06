„Museum-Express“ on Tour Kunstlieferung per Fahrrad in Neuss

Wer Sebastian Jung auf seinem schwarzen Klapprad sieht, der schaut sehr wahrscheinlich noch ein zweites Mal hin. Im Overall und mit Kappe sieht der 36-Jährige aus wie viele Lieferkuriere, die seit der Corona-Pandemie mit Essen und Einkäufen durch Stadt und Land düsen. Nur der große quadratische Rucksack mit den großen Fragezeichen auf den Seiten und der Aufschrift „Museum-Express“ passt dann doch nicht so ganz ins Bild. Was Sebastian Jung dort drin transportiert, sind keine Nudeln vom Italiener um die Ecke oder etwa andere Lebensmittel. Seine Ware sind Kunstwerke. Der Ausstellungsraum: das Backpack.