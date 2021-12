Müllabfuhr in Neuss : Mit der AWL zum individuellen Abfallkalender

Müllabfuhr in Neuss

Neuss Der gedruckte Abfallkalender wird zum Auslaufmodell und nur noch in einer kleinen Auflage hergestellt. Weil sich immer mehr Haushalte über Handy, Tablet oder im Internet informieren, stehen ganz neue Möglichkeiten zur Verfügung. Jetzt kann man sich sogar „anstupsen“ lassen.

Der Kalender der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) mit der Übersicht über alle Müllabfuhrtermine fehlt in kaum einem Neusser Haushalt. Für Neusser, die sich immer selbstverständlicher über das Smartphone oder ein Tablet informieren, hat die AWL ein paar zusätzliche Services im Angebot: den Erinnerungsanstupser – und die Möglichkeit, sich einen Abfallkalender für die eigene Straße anzulegen.

In der internetgestützten Version der App unter www.neuss.mein-abfallkalender.de kann auch ein individuell erstellter – also auf die eigene Wohnadresse bezogener – Abfallkalender als Jahresübersicht bestellt werden. Dieser wird dann per E-Mail im PDF-Format zugeschickt.