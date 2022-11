Müllabfuhr in Neuss : AWL-Mitarbeiter werden immer häufiger beschimpft

Müllabfuhr in Neuss

Wilde Müllkippen sorgen zunehmend für Ärger in Neuss. Foto: NGZ

Neuss Die Arbeitnehmervertreter im Aufsichtsrat der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) Neuss berichten, dass sie inzwischen regelmäßig Beschimpfungen und Beleidigungen ausgesetzt sind.

Der Aufsichtsrat der Abfall- und Wertstofflogistik (AWL) Neuss hat sich in einer Sondersitzung mit der Sauberkeit in der Stadt beschäftigt. Die Geschäftsführung der AWL berichtete dem Gremium detailliert über organisatorische Maßnahmen der von der Stadt beauftragten Leistungserbringung, der Situation an den Containerstandorten insgesamt sowie den bereits praktizierten Maßnahmen zur Qualitätssicherung. Auch die personelle Situation wurde dargestellt. Das teilt die AWL mit.