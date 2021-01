Kostenpflichtiger Inhalt: An der Moselstraße in Neuss : Fahrschule wird Corona-Testcenter

Marcel Offermann (r.) errichtet in der Fahrschule von Yasar Calik ein Corona-Testcenter – wie schon in Rommerskirchen. Foto: Simon Janßen

Neuss An der Moselstraße werden ab dem 31. Januar Tests per Drive-in angeboten. Marcel Offermann bietet auch dort wie schon in Rommerskirchen ein Testcenter an.