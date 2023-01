43-jähriger Familienvater Mordversuch in Neusser Innenstadt vor Gericht – 21 Jahre nach der Tat

Vor über 20 Jahren soll sich in der Neusser Innenstadt ein Mordversuch zugetragen haben, der seit Montag im Landgericht Düsseldorf verhandelt wird. Der Angeklagte, der in Frankreich wohnhaft und im Besitz der türkischen Staatsangehörigkeit ist, soll im Februar 2002 mit seinem in einem gesonderten Verfahren angeklagten Vater versucht haben, vor einem türkischen Club in Neuss einen Mann zu töten. Er soll angenommen haben, dass dieser eine Affäre mit seiner damaligen Frau hatte, und habe, so die Anklage, vorgehabt, sich an dem Mann zu rächen und dadurch „die Familienehre wiederherzustellen“.