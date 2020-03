Premiere am RLT Neuss : Ziemlich ungleiche Freunde

Neuss „Mongos“ heißt das Stück von Sergej Gößner, das im Studio des RLT Premiere hatte und von zwei Freunden erzählt. Ikarus und Francis sind Außenseiter, Mongos eben, wie sie sagen, und lernen sich in einer Reha-Klinik kennen.

Francis und Ikarus sind Freunde. Obwohl sie kaum unterschiedlicher sein können. Francis ist in sich gekehrt, schreibt seine Gedanken und Gedichte in ein kleines grünes Büchlein, ist, wie Ikarus sagt, „klug und nervig“. Ikarus dagegen interessiert sich vor allem für Sex und Mädchen, ist, wie Francis sagt, „impulsiv, potent und loyal“. Aber beste Freunde sind sie. Und verbunden durch den gemeinsamen Aufenthalt in einer Reha-Klinik. Denn Francis ist an Multipler Sklerose erkrankt, muss lernen, mit den Krankheitsschüben zu leben. Ikarus ist querschnittsgelähmt, fühlt ab Körpermitte nichts mehr, aber weigert sich, das Endgültige seines Zustandes zu akzeptieren.