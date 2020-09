Monat der Nachhaltigkeit in Neuss : Sechs Lokale bitten zum „Rett-mich-Mahl“

Neuss Kochtopf statt Biotonne: Unter der Überschrift „Rett-mich-Mahl“ bereiten sechs Lokale in Neuss von Dienstag, 22. September, bis Dienstag, 29. September, vegetarische und vegane Gerichte aus Lebensmitteln zu, die für eine Vermarktung im Supermarkt ungeeignet sind.

Die Aktion ist eingebettet in einen „Monat der Nachhaltigkeit“, zu dem die Neuss Agenda den September erklärt hat. Sie reagiert damit auf die schon im Juni von der Stadt erfolgte Absage der dritten „Woche der Nachhaltigkeit“. „Wir wollten die von uns angeregte Veranstaltungsreihe nicht gänzlich wegen Corona aufgeben“, erklären Christine Vogel und Roland Kehl als Sprecher dieses Bürgerbündnisses. Denn die Klimakrise habe weiter Relevanz. So wurde das Programm etwas ausgedünnt und zeitlich etwas gestreckt – aber durchgezogen. Auftaktveranstaltung war am 1. September eine Podiumsdiskussion der Bürgermeisterkandidaten zur „Mobilität in Zeiten der Klimakrise“. Daran anknüpfend wird Freitag (18.) zum „Park(ing) Day“, wenn Mitglieder der Agenda und des ADFC einige Parkplätze zu lebenswerteren Flächen in der Innenstadt umgestalten. Am Samstag (19.) wiederum lädt die „Urban Gardening“-Gruppe in ihre Anlagen auf dem Gelände der ehemaligen Stadtgärtnerei am Botanischen Gartens dazu ein, Gärtnern in der Stadt hautnah zu erleben. Zwischen 13 und 16 Uhr werden dazu Führungen angeboten, zu denen man sich unter gardening@tt-neuss anmelden kann. Schlusspunkt des Monats der Nachhaltigkeit soll am Samstag, 26. September, ein gemeinsamer Infostand vor dem Rathaus sein, wo man auch den von Agnes Groschke-Faruß initiierten Ernährungsrat kennenlernen kann.