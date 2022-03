Mobilität in Neuss : Fahrradbox mit dem Handy mieten

Mobilität in Neuss

Bürgermeister Reiner Breuer, Hanns Menzel von der Herstellerfirma und der Beigeordnete Christoph Hölters (v.l.) testeten am Montag die neuen Fahrradboxen. Foto: Judith Michaelis (jumi)

Neuss Am S-Bahnhof Neuss-Süd werden in einem Modellversuch Fahrradgaragen getestet. Der Zugang wird über eine App gesteuert. Damit ist auch ein Belegungsmanagement möglich.

Am S-Bahnhof Neuss-Süd testen die Stadt und die Mönchengladbacher Firma Paul Wollf in einem einjährigen Modellversuch eine neue Generation von Fahrradboxen: sicher, digital über das Smartphone zu steuern – und damit komfortabel.

Für die Herstellerfirma, die bislang mit Mülltonnenboxen oder Paketfachanlagen ihr Geld verdient, sind die „Bike & Ride-Anlagen“ ein neues Geschäftsfeld, wie Geschäftsführer Hanns Menzel berichtet. Der Stadt ermöglicht die Innovation eine Abkehr von dem System, Fahrradboxen jährlich an einzelne Nutzer zu vermieten. Denn das funktioniert nur bedingt, wie am S-Bahnhof ebenfalls zu sehen ist. Die meisten der dort schon vorhandenen Boxen stehen nämlich leer, weil die Mieter nach Ablauf der Vertragsdauer den Schlüssel nicht an die Stadt zurückgegeben haben.