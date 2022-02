CDU Neuss lädt ein : Mobilitätsworkshop - Further hoffen auf Regiobahn-Haltepunkt

Die Ratsmitglieder Jochen Hennen (l.), Axel Stucke (M.) und Monika Mertens-Marl waren beim Mobilitätsworkshop gefragte Ansprechpartner. Foto: Dieter Staniek

Neuss-Nordstadt Der CDU-Stadtverband bereitet für den März einen Stadtparteitag mit dem Themenschwerpunkt Mobilität vor. Das gab den Anstoß für einen ersten Mobilitätsworkshop auf der Furth. Die Liste der dabei thematisierten Anliegen war am Ende lang.

„Mobilität in der Nordstadt – das scheint ein Thema zu sein, das die Menschen bewegt“: Monika Mertens-Marl, CDU-Vorsitzende des Ortsverbandes Nordstadt, wollte gut einen Monat vor dem Stadtparteitag „Mobilität“ der Neusser CDU wissen, wo der Schuh drückt. Die Veranstaltung fand am Samstag an der frischen Luft statt. Es gab kein Gedränge, aber es waren permanent Bürger da, die auf Schwachpunkte im Zusammenhang mit der Mobilität hinwiesen. Alle Anregungen wurden festgehalten.

Herbert Flory war der Erste, der sich traute, seinen Unmut zum Ausdruck zu bringen. Er wohnt an der Viersener Straße und ist häufig mit dem Fahrrad unterwegs. Nur manchmal, wenn das Wetter schlecht ist, nutzten er und seine Frau den Öffentlichen Personennahverkehr. Das werde dann jedes Mal ein teurer Spaß, sagt er. Von der Viersener Straße in die Innenstadt und zurück koste für zwei Personen über elf Euro mit dem Viererticket. „Das ist einfach zu teuer“, so Flory.

Und dann ist da noch ein anderes Problem, auf das gleich mehrere Radler hinwiesen: „Auf den Radwegen liegt noch das Herbstlaub, das mittlerweile aufgeweicht ist und eine enorme Rutschgefahr darstellt.“ Das Laub, so der einhellige Tenor, müsse daher schnell von den Radwegen entfernt werden. Ein weiteres Ärgernis sind offensichlich parkende Autos auf Radwegen.

Die Hoffnung vieler Nordstädter ist, dass die Regio-Bahn künftig auch an der Morgensternsheide hält. „Das ist ein notwendiger Haltepunkt, über den sich auch Besucher und Beschäftigte des Johanna-Etienne-Krankenhauses freuen würden“, erklärte Ratsherr Axel Stucke.

Marcus Konietzny lebt seit 1998 in einer umgebauten Scheune in der Nähe von Ikea. Die Straße Auf dem Berg ist rund drei Meter breit. Die Verlängerung der Straße wird für ihn zu oft von Autos befahren. Dann müssten jedes Mal Radler, Reiter und Fußgänger an den äußeren Rand ausweichen. Konietzny hat die Erfahrung gemacht, dass man im Rathaus eher als Querulant abgestempelt wird, als dass man sich der Problematik annimmt.

Katrin Clasen-Losem, Anwohnerin der Viersener Straße, wünscht sich Tempo 30 auf ihrer Straße und besseren Lärmschutz entlang der Autobahn: „Der Schall der Autobahn kommt deutlich in der Nordstadt an.“ Möglich wäre, aus Lärmschutzgründen auf de Autobahn Tempo 100 in der Nacht anzuordnen, sagt Stucke, konnte der Frau aber in Sachen Tempo 30 auf der Viersener Straße kaum Hoffnungen machen. : „Schwierig, aber wir nehmen den Vorschlag auf.“

Stucke, die CDU würde gerne eine Fahrradverbindung von der Neusser Furth in die Innenstadt schaffen – und zwar jenseits der stark befahrenen Straßen.

(barni)