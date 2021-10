Mobile NGZ-Redaktion vor dem Rathaus in Neuss : Mobilität ist der Kern der Stadtentwicklung

Die Mobile Redaktion der NGZ fuhr am Samstag vor dem Rathaus auf und war zum Teil dicht umlagert. Um Stadtentwicklung sollte es gehen, doch die Diskussion zeigte schnell: Mobilität und Erreichbarkeit der City haben für viele Neusser aktuell den höchsten Stellenwert. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss In welche Richtung und unter welchen Vorzeichen soll sich Neuss künftig entwickeln? Um diese Frage ging es am Samstag an der Mobilen Redaktion der NGZ. Doch die Diskussion zeigte rasch: Mobilitätsthemen haben bei den Neussern aktuell den höchsten Stellenwert.