Mobilität in Neuss : Mehrheit für „Radachse Innenstadt“

Neuss Die „Radachse Innenstadt“ kommt, und sie darf mit einer überwältigenden Mehrheit im Rat rechnen. Mit dieser Tendenz gehen sowohl die Ratsmehrheit von SPD, Grünen und UWG/Aktiv als auch die CDU am Mittwoch (9.) in die Sitzung des Planungsausschusses, dem eine erste Bilanz der Verwaltung zum Verkehrsversuch Innenstadt vorliegt.

In den formulierten Einschätzungen und Handlungsoptionen findet Natalie Goldkamp viel von dem wieder, was die CDU seit Start des Versuchs im vergangenen Sommer gefordert habe. Zum Beispiel, dass aus der Achse Sebastianusstraße/Glockhammer Autos zunächst nicht verbannt werden und dort Möglichkeiten zum Ein- und Aussteigen geschaffen werden. Die Union werde dafür kämpfen, dass mindestens zwei Kurzzeitparkplätze entstehen, sagt Goldkamp, weil auch die Händler diesen Bedarf angemeldet haben. Ferner will sich die CDU für einen Mobilitätspunkt am Eingang zur Sebastianusstraße stark machen – mit einem Behindertenparkplatz und der dorthin verlegten E-Ladesäule, die aber für E-Bikes modifiziert werden soll.