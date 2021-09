Mobilität in Neuss : Laut Stadt gibt es immer weniger Beschwerden über E-Scooter

Aktuell gibt es in Neuss zwei Anbieter von E-Scootern. Foto: Christoph Kleinau

Neuss In Köln sorgen sie für mächtig Unmut, in Neuss offenbar nicht: E-Scooter. Kurz nach der Einführung in Neuss gab es fast täglich Beschwerden – heute ist es rund eine in der Woche. Offenbar flitzen und parken die Neusser vorbildlich.