Experten-Talk in Neuss : Was der Mittelstand vom „Silicon-Wadi“ lernen kann

Neuss Das nächste Mittelstandsforum nimmt die israelische Hightech- und Startup-Szene in den Blick. Experten-Talk zum „Silicon-Wadi“ im S-Forum.

Neuss könnte in Zukunft enger ans „Silicon Wadi“ rücken. Der Stadtrat beschloss im Dezember vergangenen Jahres, dass die israelische Stadt Herzliya, die in der israelischen Hochtechnologieregion liegt, neue Partnerstadt werden soll. Außerdem befindet sich Israels größtes Film- und Fernsehstudio dort. Bevor die Partnerschaft besiegelt wird, bemühen sich beide Städte um konkrete Projekte und Zusammenarbeit. Grisha Alroi-Arloser, Geschäftsführer der Deutsch-Israelischen Industrie- und Handelskammer in Tel-Aviv, referiert beim Mittelstandforum. Auf dem Podium sind Joachim Rother, Projekt-Manager bei der Bertelsmann Stiftung in Gütersloh und Hans Peter Schlegelmilch, Geschäftsführer bei imat-uve in Mönchengladbach, vertreten. Beide Podiumsteilnehmer besitzen praktische Erfahrung zum Thema. Anschließend besteht die Möglichkeit, Fragen zu stellen und zu diskutieren. Helge Eikelmann übernimmt die Moderation. Anmeldungen sind per Fax an 02131 902473, Brief (Oberstraße 7-9) oder E-Mail an wirtschaftsfoerderung@stadt.neuss.de möglich. Die Neusser Wirtschaftsförderung startete die Veranstaltungsreihe „Neusser Mittelstandsforum“ 2006, um Neusser Unternehmen regelmäßig an der Praxis orientierte Vorträge anzubieten. Zweimal jährlich werden seitdem praxisnahe Themen angeboten und anschließend während einer Diskussion vertieft.