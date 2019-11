Mittelstandsforum in Neuss : Wandel auf dem Arbeitsmarkt

Neuss Beim Neusser Mittelstandsforum ging es um die Erwartungen junger Arbeitnehmer. Der Experten-Talk rückte die Generation Z in den Blick.

Die Generation der „Baby-Boomer“ (Jahrgänge 1956-1965) geht ab dem nächsten Jahr in Rente. Damit wird sich schon ab 2020 das Problem des Fachkräftemangels enorm verschärfen. Darauf machte Martin Klaffke, Professor an der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin, in seinem Impulsreferat beim 28. Mittelstandsforum des Neusser Amtes für Wirtschaftsförderung aufmerksam.

In seinem detaillierten, zugleich sehr unterhaltsamen Vortrag machte aber der Wissenschaftler insbesondere kleinen und mittleren Unternehmen Mut: „Fachkräfteengpässe sind gut in den Griff zu bekommen.“ Voraussetzung sei, dass die Unternehmen den Wandel in den Vorstellungen vom Arbeitsleben der folgenden Generationen in ihrer Strategie berücksichtigen. Aktuell geht es um die Generation Z (1996-2010), die den Beinamen „Internet-Generation“ hat. Sie gilt es, als Fachkräfte zu gewinnen und in Mehr-Generationen-Belegschaften erfolgreich zu integrieren.