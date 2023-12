Mitsingkonzert in Neuss Weihnachtlicher Gesang in der Innenstadt

Auf dem Freithof vor dem Zeughaus erklangen am Sonntag weihnachtliche Lieder in der Neusser Innenstadt. News 89.4 hatte zum vierten Weihnachtssingen am 1. Advent geladen. Neben dem musikalischen Programm auf einer großen Bühne vor dem Quirinus-Münster erfreuten sich die Besucher am Streetfood-Weihnachtsmarkt und Live-Künstlern wie Anja Steiner und Eventsängerin Sara von Hellemond. Letztere war für das gemeinsame Singen der Weihnachtslieder verantwortlich.