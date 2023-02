Lukaskrankenhaus Neuss Helfen, wo die Erde bebt: Neusserin berichtet aus der Türkei

Die Entscheidung fiel schnell. „Wie können wir angesichts dieser entsetzlichen Katastrophe helfen?“ fragten sich die Kolleginnen des Lukaskrankenhauses, Rheinland Klinikum. Vor wenigen Tagen haben sich Caroline Brünger, Leitende Hebamme, die Hebamme Yasemin Özen und die Frauenärztin Seda Özbek-Tuncer auf den Weg ins Erdbebengebiet der Türkei gemacht. Jetzt sind sie in Kahramanmaras in Einsatz, in einer der am stärksten verwüsteten Städte in der Türkei.