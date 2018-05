Neuss: Mit Musik zu den Rändern Europas

Neuss Das 17. Inselfestival in Hombroich wird zum 15. Mal von Rainer Wiertz gestaltet. Fünf Tage gibt es Konzerte, Klangwanderungen und Lesungen auf der Museumsinsel und der Raketenstation.

Das Musikfestival ist dabei nicht nur mit das älteste, sondern gehört auch zu den umfangreichen. Traditionell findet es an Pfingsten statt, beginnt dieses Mal am kommenden Donnerstag und endet am Montag, 21. Mai. Und ebenso traditionell stellt es die zeitgenössische Musik in den Fokus.