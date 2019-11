MIT-Treffen in Neuss : Die großen Themen für Schwarz-Gelb

Neuss Strukturwandel, Infrastruktur, Gründerszene – auf Einladung der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU ging es in der Gaststätte „Dom“ um die Herausforderungen der Zukunft und Anforderungen an die Landesregierung.

„Land der Innovation und einer starken Wirtschaft“ – so lautete der Arbeitstitel der 2017 gestarteten neuen schwarz-gelben NRW-Landesregierung. Wie sieht die Momentaufnahme aus und welche Auswirkungen hat die Arbeit der Landesregierung zum Beispiel auf die Gründerszene in Neuss? Das wurde jetzt im Brauhaus „Im Dom“ in der Innenstadt diskutiert. Federführend dabei waren Christof Rasche, Vorsitzender der FDP-Landtagsfraktion, und der Neusser Landtagsabgeordnete Jörg Geerlings (CDU). Gastgeber „Im Dom“ war die MIT Mittelstands- und Wirtschaftsunion.

Bei Koalitionspartnern mit einer rechnerisch knappen Mehrheit, die freilich auch zügiges Arbeiten fordert, und solchen Schnittmengen zwischen den Parteien war die Übereinstimmung in den Top-Fragen keine Überraschung. „Es steht 2:0 in der Halbzeit“, begrüßte Thomas Klann die Besucher, „dennoch können sich die Partner nicht zurücklehnen.“ So forderte der bei der MIT im Rhein-Kreis für den Arbeitskreis Logistik Zuständige weitere wirtschaftspolitische Anstrengungen. Die einst als „Politikwechsel“ apostrophierte Übernahme der Regierung sei anhaltend mit großen Herausforderungen konfrontiert.

Soviel Eigenlob durfte dann aber doch auch sein: Nachdem NRW jahrzehntelang die wirtschaftspolitisch nur schwach blakende Rote Laterne getragen hat, rangiert das Land an Rhein und Ruhr heute in der Mitte der Bundesländer. Auf „die richtige Balance zwischen Ökonomie und Ökologie“ kam es in der anschließenden Diskussion an, auf mehr aufgestockte Gründerdarlehen, auf ein Zurückfahren der Emotionen bei der Klimadiskussion, auf die Verstärkung der inneren Sicherheit, auf eine Verkehrspolitik, die das Feindbild Lkw aufhebt. Mit Schwarz-Gelb in NRW, so der bleibende Eindruck, könnte auch in extrem verkürzten Halbwertzeiten politischer Glaubwürdigkeit zu rechnen sein. Und das trotz der abzuarbeitenden voluminösen Agenda in der zweiten Hälfte der Legislaturperiode in Düsseldorf.