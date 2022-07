Energieversorgung im Rhein-Kreis Neuss : Djir-Sarai (FDP): „Es ist Zeit, alte Tabus zu brechen“

Rhein-Kreis Die Mittelstands- und Wirtschaftsunion (MIT) der CDU hatte zum Talk über den Ukraine-Krieg und energiepolitische Folgen geladen. Gastredner im Gare du Neuss war der FDP-Generalsekretär Bijan Djir-Sarai, der Klartext redete.

Der Redner, der bereits in seiner ersten Legislatur als Bundestagsabgeordneter (2009 bis 2013) im Auswärtigen Ausschuss des Bundestages saß und nun seit 2017 im gleichen Ausschuss der Obmann der FDP-Fraktion ist, konzentrierte sich zunächst auf die Außenpolitik. „Ich war nie naiv, was Russland betrifft, aber den 24. Februar (Beginn des Ukraine-Krieges) habe ich nicht kommen sehen“, gab der erfahrene Außenpolitiker zu. Dem Despoten Putin gehe es allein darum, Europa zu destabilisieren. „Wenn die Ukraine schnell zusammengebrochen wäre, wäre kein Land in Europa mehr sicher“, ist Bijan Djir-Sarai überzeugt. Deshalb plädiert er für die schnelle Lieferung auch schwerer Waffen in die zum Krieg gezwungene Ukraine. Russland setze auch ganz bewusst die Nahrungsmittelknappheit als Waffe ein – wie auch die Energie.

Ganz in diesem Sinne gestaltete sich die anschließende Diskussion, die von Vorstandsmitglied Bärbel E. Kohler geleitet wurde. Sachkundige Fragen wurden vor allem an Bijan Djir-Sarai gestellt, etwa zum aktuellen „Ringtausch“. Seine Antwort: „Der Ringtausch, dass osteuropäische Länder russische Waffen an die Ukraine liefern und dafür Geräte aus Deutschland erhalten, ist eine wunderbare Idee, die nicht funktioniert. In der Praxis hat sie sich als überaus schwierig erwiesen, und Deutschland verliert deutlich an Reputation. Also: direkt an die Ukraine liefern.“