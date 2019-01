Neusser mit dem Fahrrad unterwegs: Weltreise mit eiskaltem Start

Neuss Härter hätte die erste Woche des Fahrrad-Weltreisenden David Münch nicht sein können. Jetzt geht es Richtung Süden.

Am 1. Januar startete der 33-Jährige von Neuss aus in das bislang größte Abenteuer seines Lebens, für das er sogar Job und Wohnung aufgab. In den ersten Tagen erlebte Münch eine Kombination aus Regen am Tag und Frost in der Nacht. „Das hat mir schon etwas zugesetzt“, sagt er. Das Problem: Wegen der Wetterverhältnisse konnte er während der Zelt-Übernachtungen seine Kleidung nicht richtig trocknen. Glücklicherweise konnte er sich bei Freunden, die eine Falknerei in Bad Blankenburg (Thüringen) besitzen, auskurieren. Doch am Mittwoch erlebte er die bislang härteste Etappe der Tour: 55 Kilometer durch den Schnee von Bad Blankenburg nach Schleiz, das ebenfalls in Thüringen liegt. Dort übernachtete Münch in einer Pension. Eigentlich wollte er „Couchsurfen“. Dabei handelt es sich um ein internetbasiertes Gastfreundschaftsnetzwerk: Die Mitglieder nutzen die Website, um eine kostenlose Unterkunft auf Reisen zu finden, selbst eine Unterkunft oder auch anderes anzubieten, oder einem Reisenden die Stadt zu zeigen. „Jedoch hat sich niemand auf meine Anfrage gemeldet“, sagt Münch. Nun wird er wohl versuchen, die nächsten zwei Tage mit dem Bus nach Tschechien zu kommen. „Ich möchte nach Prag und von dort aus eventuell mit der Bahn an die Donau“, erklärt der Weltreisende.