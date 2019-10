Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU Neuss : Klaus Goder schlägt einen Flugtaxi-Startplatz vor

Neuss Der Neusser MIT-Chef glaubt fest daran, dass schon in naher Zukunft so genannte Flugtaxis ihre Fahrgäste von A nach B Transportieren. Goder empfiehlt Mobilitätsentwicklungen konsequent mitzugehen. Er warnt davor, Entwicklungen zu verschlafen.

Klaus Goder (61) ist begeistert. Der frühere Kreistagsabgeordnete glaubt fest daran, dass schon in naher Zukunft so genannte Flugtaxis ihre Fahrgäste von A nach B transportieren – komfortabel, bezahlbar und emissionsarm. Als Vorsitzender der MIT Neuss, der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung der CDU, fordert er, dass die Region Rhein-Ruhr schon in der Erprobungsphase ab 2025 eine Vorreiterrolle einnimmt und auch die Stadt Neuss einen Start- und Landeplatz auf der Rennbahn oder im Hammfeld erhält: „Wir Neusser dürfen die Entwicklung nicht verschlafen und müssen uns ohne Verzug konstruktiv an dem Projekt beteiligen.“