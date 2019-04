Gnadentaler Unternehmer-Stammtisch in Neuss : Meinungsmann, Angriffsmann, Linnemann

MIT-Chef Carsten Linnemann (M.) umringt von seinen Gastgebern, v. l.: Ulrich Deppendorf, Jutta Zülow, David Zülow und Nadia Ehning-Zülow. Foto: Ludger Baten

Herbert Napp (72) vergaß das Rauchen – und das will beim „Vulkan von Neuss“ schon etwas bedeuten. Nach 90 Talkminuten mit Carsten Linnemann und (fast) ohne Zigarettenpause war der Altbürgermeister beeindruckt: „Endlich ein Berliner Politiker, der eine Meinung hat und bei dem es Freude macht, ihm zu zuhören, selbst wenn man anderer Meinung ist.“ So wie Napp dachten viele der 120 Besucher auf Gut Gnadental, wo Jutta Zülow und Familie zum ersten Polittalk in 2019 baten.

Moderator Ulrich Deppendorf musste aufs Veranstaltungsende drängen, denn der Diskussionsbedarf war noch hoch.

Dass Carsten Linnemann (41) gegen den (Meinungs-)Strom schwimmen kann, ist bekannt. Vor Ort hielt der Chef der Mittelstands- und Wirtschaftsvereinigung (MIT) der CDU, was sein Ruf versprach. Eloquent bezog er seine Positionen: Marktwirtschaftliche Erneuerung, Überarbeitung des Koalitionsvertrages, Deutschpflicht für Imame, Plädoyer für Schwarz-Gelb, direkt nach der Europawahl mit der Erarbeitung des CDU-Wahlprogramms beginnen. Linnemann tut, was er bei anderen vermisst: „Debatten anzetteln.“ Seine CDU sei bei fast allen Themen in der Defensive. Nur eine Ausnahme erkennt er: Minister Jens Spahn. Der gehe voran: „Wie jetzt bei der Organspende.“ Auch die Unternehmer kriegen ihr Fett ab: „Die sind zu ruhig.“ Die rhetorische Frage schiebt er nach: „Haben die Angst vor einem Shitstorm im Netz?“