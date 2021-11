MIT-Preisverleihung in Neuss : Unternehmer- und Gründergeist ausgezeichnet

Landrat Hans-Jürgen Petrauschke (l.) und MIT-Kreisverbandsvorsitzender Stefan Arcularius (r.) mit den Preisträgern im Gare du Neuss. Foto: Andreas Woitschützke

Neuss Es ist ein Preis, der Wertschätzung ausdrückt und Kreativität belohnt: der MIT-Award. Jetzt wurde er im Gare du Neuss verliehen. Das sind die Preisträger.

Stefan Arcularius, der Vorsitzende des Kreisverbandes Neuss in der Mittelstands- und Wirtschaftsunion der CDU (MIT), konnte zur Verleihung des MIT-Awards im Gare du Neuss eine sehr stattliche Anzahl von Gästen begrüßen. Er dankte vor allem der Jungen Union, deren Mitglieder am Eingang die Besucher einer strikten 3G-Kontrolle (geimpft, genesen, getestet) unterzogen. „Gerade in schwierigen Zeiten brauchen wir gute Ideen, Unternehmer- und Gründergeist, um die aktuelle Krise bewältigen zu können“, begründete der Vorsitzende die Preisverleihung.

Dann stellten sich in kurzen Statements die fünf Bewerber vor, die in die engere Auswahl einer Jury gekommen waren. Jan Piatkowski aus Norf machte Werbung für sein Altbier, dem er den mittelalterlichen Namen „Nor Apa“ gab: „Das Bier einer Heimat als gute Visitenkarte einer Region.“ Die digitale Plattform „meetingpoint“ findet als zeit- und ortsunabhängige 3 D-Messe jederzeit und überall präsent statt. Patrick Krause aus Meerbusch stellte seine Kommunikationsplattform „Sportstandort 24“ vor, auf der man Sport suchen oder als Verein oder Trainer anbieten kann. Den MIT-Award verlieh Landrat Hans-Jürgen Petrauschke schließlich an die „humbee solutions GmbH“ aus Meerbusch, das als leistungsfähige Software-Plattform für Betriebe gleich welcher Größenordnung arbeitet. Von Ralf Bönning und Burkhardt Garske 2017 gegründet, beschäftigt das Unternehmen heute weitere sechs Mitarbeiter und betreut rund 100 Kunden.

Einen Sonderpreis für „soziale Verantwortung“ erhielt „GroKiTa“ aus Neuss, das erste bundesweite Portal für die Kindertagespflege. Loria Houria Benjadi und Mohamed el Quamari freuten sich sichtlich über die Auszeichnung. Sie waren auch durch das Innovationsprogramm des Rhein-Kreises Neuss gefördert worden.

Exzellent zu dieser Veranstaltung passte der Vortrag von Volker Koppel vom Institut der deutschen Wirtschaft in Köln. Sein „Ohne Migranten läge der Innovationsmotor in Deutschland am Boden“ räumte mit den Vorstellungen vieler Menschen gründlich auf.