Missbrauch von Lachgas in Neuss Der Kick aus der Sahnekapsel

Jugendliche setzen einen Ballon an die Lippen, inhalieren das Lachgas daraus und wälzen sich anschließend vor lauter Lachen auf dem Boden. Diese und ähnliche Videos kursieren aktuell in den sozialen Medien. Was auf den ersten Blick nach einem lustigen Tiktok-Trend aussieht, ist laut dem Neusser Biologen Andreas Alberts eine unterschätzte Gefahr. Er spricht sogar von einer „Kinderdroge“ und beobachtet auch in Neuss immer mehr Jugendliche, die sich mithilfe von Ballons berauschen – was sich auch in den Zahlen widerspiegelt.