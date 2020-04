Vergiftung in Neuss : Hündin Stella frisst Giftköder und muss in Klinik

Hündin Stella geht es mittlerweile wieder besser. Foto: Alea Fischer

Nordstadt Sonntagnachmittag: Familie Fischer macht mit Mischlingshündin Stella einen Spaziergang. Am Abend begann sie zu zittern und stark zu hecheln. Für die Tierärztin steht fest: Stella hat Gift gefressen.

Für Familie Fischer waren es bange Momente, Momente zwischen Hoffen und Verzweifeln, denn sie befürchtete das Schlimmste, nämlich dass ihre Hündin Stella das nicht überleben würde.

Sonntagnachmittag: Bei strahlendem Sonnenschein gehört bei Markus und Katja Fischer der ausführliche Spaziergang mit Dackel-Dobermann-Mischlingshündin Stella dazu. In diesen besonderen Zeiten ist das für alle ein Höhepunkt des Tages. Auch Tochter Alea ist dabei. Und ihr fällt es auf, dass die einjährige Stella „irgendetwas“ frisst, was, so sagt sie, recht klebrig ausgesehen hätte. Unterwegs war die Familie von der Straße „Am Jostensbusch“ Richtung Jröne Meerke, nahe des Trimm-dich-Pfads, wie Markus Fischer sagt.

Gegen 18 Uhr dann habe Stella plötzlich angefangen zu zittern und stark zu hecheln. „Um 23 Uhr sind wir mit ihr in die Tierklinik nach Düsseldorf gefahren, weil es ihr immer schlechter ging“, sagt Katja Fischer. Dort bekam die Hündin sofort eine Infusion und musste auch die Nacht in der Klinik bleiben. „Eindeutig habe sie Gift gefressen, sagten uns die Tierärzte“, so Katja Fischer. Und da wussten sie, was das „klebrige Etwas“ war.

Damit es nun anderen Hunden nicht genauso ergeht, erstellten die Fischers Warnzettel, die sie am Montag dort aufhängten, wo sie am Sonntag mit Stella unterwegs waren. „Wer macht so etwas?“, fragt sich die Familie immer wieder. Auch bei der Polizei haben sie angerufen, um zu warnen. Eine Anzeige gegen Unbekannt wurde aber nicht gestellt. „Es ist unwahrscheinlich, dass das zum Erfolg führt“, sagt Katja Fischer. Giftköder sind für die Polizei aktuell kein Thema. „Es liegen keine Strafanzeigen vor, auch keine weiteren Meldungen“, sagt Polizeisprecherin Daniela Dässel.